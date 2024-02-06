"Барыс" снова проиграл "Амуру"

"Барыс" проиграл дома в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги харьковскому "Амуру" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

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В конце матча гол забил Владислав Барулин на 55-й минуте третьего периода, а менее чем за минуту до конца игры пустые ворота поразил экс-игрок астанинской команды Дмитрий Шевченко.

Шайбы:

0:1 — 54:47 Барулин (Коршков). В большинстве

0:2 — 59:03 Шевченко (Дрозг, Хохлачёв). В большинстве, в пустые ворота.



После проведенных 59 матчей "Барыс" занимает последнее место в таблице Восточной конференции, имея на своем счету 45 очков. "Амур" располагается на девятой строчке Восточной конференции, имея 60 очков после 60 матчей.

Ранее "Барыс" проиграл "Амуру" со счетом 2:3.





