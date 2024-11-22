"Барыс" потерпел разгромное поражение от "Амура"

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на "Барыс-Арене" 22 ноября состоялся матч между столичным клубом "Барыс" и хабаровским "Амуром", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, встреча завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:0.

Издание отмечает, что "Амур", находящийся на последнем месте Восточной конференции, сократил отставание от "Барыса", занимающего предпоследнюю 11-ю позицию, до двух очков. Перед матчем команды разделяли пять баллов.

Для "Барыса" это поражение стало очередным в череде неудачных игр сезона, что усиливает давление на клуб в борьбе за выход из нижней части турнирной таблицы.

20 ноября казахстанский хоккейный клуб "Барыс" неожиданно для всех сумел переиграть на своей арене обладателя Кубка Гагарина команду "Металлург" со счетом 2:1.

