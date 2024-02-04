Очередное поражение: "Барыс проиграл "Амуру"

"Барыс" проиграл дома в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги харьковскому "Амуру" со счетом 2:3, сообщает Zakon.kz.

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Хозяева сохранили преимущество в первом периоде благодаря голу Романа Старченко. Во второй части матча гости смогли сравнять счет. Решающим стал последний период, где обе команды забили голы, но россияне выбились вперед благодаря Аркадию Шестакову. Игра перешла в овертайм, где "Амур" оказался сильнее, а казахстанский клуб потерпел седьмое поражение подряд.

Шайбы:

1:0 – 04:14 Старченко (Скленичка, Апальков). В большинстве

1:1 – 26:58 Броадхёрст (Мищенко, Хохлачёв). В равенстве

1:2 – 48:09 Дрозг (Щемеров, Шевченко). В равенстве

2:2 – 51:35 Шестаков (Оберг, Скленичка). В равенстве

2:3 – 60:16 Барулин (Коршков, Мищенко). В равенстве

"Барыс" в прошлом туре уступил дома "Авангарду" (1:3), потерпев шестое поражение подряд. Автором единственной шайбы в ворота омичей стал Аркадий Шестаков.