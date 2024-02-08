Какие казахстанские клубы получат деньги от УЕФА

7 февраля в Париже прошло совещание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на котором утвердили финансовую стратегию на ближайшие три года, сообщает Zakon.kz.

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По итогам заседания УЕФА опубликовал план распределения финансовых средств на период с 2024 по 2027 год. Исполком утвердил схему распределения доходов для участников международных турниров за указанный период. В списке будут и команды из Казахстана.

Из прогнозируемого дохода в 4,4 млрд евро 10% (440 млн евро) составят "солидарные выплаты" клубам, которые вовсе не принимали участие в еврокубках, и тем коллективам, которые не прошли отборочные этапы. Еще 25 млн евро выделят для женской Лиги чемпионов и Юношеской лиги.

Остальную сумму распределят между участниками еврокубков (93,5%) и УЕФА (6,5%).

2,467 млрд евро (74,38%) разделят между клубами, которые сыграют в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

565 млн евро (17,02%) распределят между командами, которые примут участие в Лиге Европы. 285 млн евро (8,60%) достанутся участникам Лиги конференций.

В сезоне 2024/25 Казахстан в еврокубках представят четыре клуба – "Ордабасы" (Лига чемпионов), "Астана" (Лига конференций), "Актобе" (Лига конференций) и "Тобол" (Лига Европы).

Ранее УЕФА опубликовал новый рейтинг с участием казахстанских клубов.