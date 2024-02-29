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Зайнутдинов помог "Бешикташу" выйти в полуфинал Кубка Турции

Футбол Полуфинал Кубок Турции Фото: Instagram/besiktas
Футбольный клуб "Бешикташ", честь которого защищает казахстанец Бахтияр Зайнутдинов, пробился в 1/2 финала Кубка Турции. "Черные орлы" накануне переиграли у себя дома "Коньяспор" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

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Команда Зайнутдинова в одноматчевом четвертьфинале Кубка Турции на своей арене "Бешикташ Тюпраш" забила два безответных мяча в ворота соперников. Голы были оформлены в каждом из таймов, сначала взятием ворот отметился Салих Учан на 32-й минуте поединка. А победу "Блэк Иглз" во второй половине встречи принес Дженк Тосун.


Благодаря данному успеху подопечные Фернанду Сантуша заработали путевку в полуфинал турнира.

Что касается казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова, то он вышел на замену только во втором тайме вместо своего напарника по обороне Артура Масуаку.

Футбол Пропуск Матча Галатасарай

Фото: Instagram/besiktas

В последнее время игрок сборной Казахстана с появлением португальского специалиста начал выполнять функции защитника в "Бешикташе". И к тому же в 27-м туре турецкого первенства Зайнутдинов получил желтую карточку, которая стала четвертой по счету в его активе.

Теперь из-за перебора этих предупреждений казахстанец не сможет выйти на поле в ответственном поединке 3 марта против лидера турецкого чемпионата – "Галатасарая". 

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