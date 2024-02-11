Мировой рекорд установили на матче КХЛ
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Как пишет ТАСС, игру посетили 21 481 зритель. После 12-й минуты третьего периода счет 7:1 в пользу хозяев.
Уточняется, что новая арена в Санкт-Петербурге вмещает 21 500 болельщиков. Рекорд посещаемости крытых хоккейных арен ранее принадлежал канадскому "Белл-центру", где выступает "Монреаль Канадиенс". Арена вмещает 21 100 зрителей.
Предыдущий рекорд посещаемости игр КХЛ на крытых аренах был установлен в 2014 году, когда на матче между чешским клубом "Лев" и магнитогорским "Металлургом" присутствовали 17 073 зрителя.
После 61 матча регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА, набрав 85 очков, делит первое место с ярославским "Локомотивом". На три очка меньше у идущего третьим московского "Динамо".
Отметим, что на строительство новой арены было потрачено около 60 млрд рублей.