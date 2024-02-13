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На матче КХЛ установлен мировой рекорд

Хоккей Мировой рекорд Фото: Instagram/hcska
Во встрече регулярного чемпионата КХЛ между командами СКА и "Сочи", которое прошло на питерской "СКА Арене", посетило на две тысячи болельщиков больше, чем заявлялось. 23 745 человек – это новый рекорд мирового хоккея по посещаемости в закрытых помещениях, сообщает Zakon.kz.

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Изначально на "СКА Арене" было объявлено о присутствии 21 481 зрителя, которые прибыли на матч по билетам. Однако, подведя итоги всей встречи, оказалось на 2264 человека больше. Сюда вошли аккредитованные гости двух клубов, близкие игроков, волонтеры и те, кто официально работал на данном матче.

Таким образом, общее количество зрителей встречи СКА – "Сочи" составило 23 745 человек.

"Учет аккредитованных лиц при подсчете посещаемости соответствует общемировой практике и применяется, в частности, в футбольной РПЛ и РФС в Кубке России". Заявление ХК СКА

Прежде, наибольшее количество зрителей на закрытых аренах было зафиксировано в матче регулярного чемпионата NHL, где "Чикаго Блэкхоукс" встречался с "Калгари Флэймз". Как гласит официальный протокол того поединка, тогда встречу посмотрели 22 146 зрителей.

Тем временем, казахстанский коллектив "Барыс", который лишился шансов выхода в плей-офф Кубка Гагарина, 13 февраля на выезде сыграет с "Адмиралом" из Владивостока.

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