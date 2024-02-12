Столетний иранец выиграл "золото" ЧМ-2024 по прыжкам в воду

Уникальное событие произошло на ЧМ-2024 по водным видам спорта в Дохе (Катар). 100-летний дайвер Таги Асгари прыгнул с метровой вышки, за что получил специальную золотую медаль от организаторов соревнований, сообщает Zakon.kz.

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Иранского ветерана спорта изначально пригласили в качестве почетного гостя мирового первенства, но под аплодисменты зрителей он осмелился прыгнуть в бассейн с вышки, сообщает CNN.

Таги Асгари недавно отметил вековой юбилей. Он не получил оценок за свой прыжок – эту попытку оформили вне конкурса. Однако спортивная форма и смелость Асгари достойны восхищения.

"Я любил прыжки в воду с тех пор, как был подростком, и до сегодняшнего дня. С 1951 года по настоящее время ничего не изменилось, кроме моего выступления. В последний раз я участвовал в чемпионате, когда мне был 41 год. Тогда завоевал золотую медаль на национальном первенстве, а после этого попрощался со спортом, зато с золотой медалью". Таги Асгари

Асгари дебютировал на международных соревнованиях в 1951 году в Дели. На Азиатских играх, которые прошли в Индии, он завоевал бронзовую медаль в прыжках на трехметровом трамплине и "серебро" на 10-метровой вышке.



Как признается сам ветеран спорта, благодаря прыжкам в воду он получил возможность зарабатывать, помогать семье и увидеть мир.

Спустя полвека Таги Асгари все же принял участие в ЧМ-2024 по водным видам спорта в Дохе и совершил показательный прыжок.

После выступления самый возрастной участник соревнований наконец получил настоящую золотую медаль. И неожиданно для всех расчувствовался на пьедестале почета.

Ранее казахстанские ветераны спорта достойно показали себя на мировом первенстве по дзюдо.