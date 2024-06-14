Месси не поедет на парижскую Олимпиаду-2024

Капитан сборной Аргентины и клуба "Интер Майами" Лионель Месси объявил, что не сможет сыграть на летних Олимпийских играх в Париже, сообщает Zakon.kz.

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Вопрос участия Месси в Олимпиаде-2024 беспокоит многих болельщиков уже продолжительное время, так как с ним аргентинская молодежка может сыграть вовсе по-другому.

"Я обсудил это с тренером олимпийской сборной Маскерано, и мы друг друга поняли. Сейчас начнется Кубок Америки, это пару месяцев я вне клуба. Плюс, я не в том возрасте, чтобы участвовать во всех турнирах. Нужно осторожно выбирать, сыграть в двух турнирах подряд – это перебор. Мне очень повезло принять участие в Олимпиаде-2008 и выиграть ее. Это был замечательный опыт, который никогда не забуду. Потрясающе, что мне посчастливилось пройти через все это". Лионель Месси

Через 10 дней аргентинец отметит 37-летие. 20 июня форвард "Интер Майами" выведет свою сборную на матч-открытия Copa America-2024 против Канады. Аргентина является действующим победителем этого турнира, два года назад выиграв в финале у Бразилии со счетом 1:0.

В начале 2024 года Месси получил приглашение войти в состав сборной Аргентины для участия в Олимпиаде-2024.