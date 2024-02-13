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Располневший Неймар вернулся в состав "Аль-Хиляля"

Футбол Возвращение Игрока Фото: Instagram/alhilal
Знаменитый бразильский форвард Неймар возвратился в расположение саудовского клуба "Аль-Хиляль" после проведенной операции на родине в конце 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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Набравший хороший вес и замешанный в ряде скандалов, нападающий прибыл в Саудовскую Аравию на своем самолете. Он был вне футбола последние 4 месяца, после того как получил тяжелую травму 18 октября 2023 года в матче сборных Бразилии и Уругвая.

С того периода Неймар перенес операцию и сейчас проходит восстановление. По словам врачей, время его возвращения на поле пока не известно, это может занять примерно от 4-х до 6-ти месяцев.

По кадрам встречи футболиста в аэропорту видно, что он еще не до конца оправился от травмы, немного хромает. У бразильца был обнаружен разрыв крестообразной связки колена и мениска. 

Скорее всего, лидер сборной Бразилии продолжит свое восстановление уже на Ближнем Востоке. Плюс к этому, возможно, Неймар хочет быть ближе к родной команде из-за последних разговоров о приостановке контракта с ним, которое рассчитано еще на полтора года. 

32-летний футболист стал членом "Аль-Хиляля" летом 2023 года, когда ушел из французского ПСЖ за 90 млн евро. Неймар в новой команде успел сыграть всего пять матчей, где забил один гол и отдал три паса. 

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