Располневший Неймар вернулся в состав "Аль-Хиляля"

Знаменитый бразильский форвард Неймар возвратился в расположение саудовского клуба "Аль-Хиляль" после проведенной операции на родине в конце 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Набравший хороший вес и замешанный в ряде скандалов, нападающий прибыл в Саудовскую Аравию на своем самолете. Он был вне футбола последние 4 месяца, после того как получил тяжелую травму 18 октября 2023 года в матче сборных Бразилии и Уругвая.

С того периода Неймар перенес операцию и сейчас проходит восстановление. По словам врачей, время его возвращения на поле пока не известно, это может занять примерно от 4-х до 6-ти месяцев.

По кадрам встречи футболиста в аэропорту видно, что он еще не до конца оправился от травмы, немного хромает. У бразильца был обнаружен разрыв крестообразной связки колена и мениска.

Скорее всего, лидер сборной Бразилии продолжит свое восстановление уже на Ближнем Востоке. Плюс к этому, возможно, Неймар хочет быть ближе к родной команде из-за последних разговоров о приостановке контракта с ним, которое рассчитано еще на полтора года.

32-летний футболист стал членом "Аль-Хиляля" летом 2023 года, когда ушел из французского ПСЖ за 90 млн евро. Неймар в новой команде успел сыграть всего пять матчей, где забил один гол и отдал три паса.