Когда пройдет супер-бой Сауль Альварес против Джермалла Чарло

Объявлен первый бой в 2024 году знаменитого мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса, который пройдет 4 мая в американском Лас-Вегасе, где его соперником станет хозяин ринга Джермалл Чарло, сообщает Zakon.kz.

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По информации The Ring, именитые боксеры сразятся за титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе. "Канело" будет защищать все свои многочисленные титулы против американца 4 мая, в день "Синко де Майо" – национальный праздник Мексики.





Фото: Instagram/ringtv

Предстоящий бой, в котором Джермалл (33-0) постарается отмстить за поражение своего брата-близнеца Джермелла от Альвареса в сентябре 2023 года.



В свою очередь Чарло-старший вернулся на ринг 25 ноября прошлого года, когда победил Хосе Бенавидеса-младшего.

Таким образом, мексиканец 4 мая будет защищать титулы The Ring, WBC, IBF и WBO в весовой категории до 168 фунтов против Джермалла Чарло.



Сауль Альварес в свое время прославился тремя поединками против казахстанца Геннадия Головкина, в двух которых он вышел победителем, одна закончилась вничью. Также мексиканский профессионал сейчас является самым высокооплачиваемым боксером планеты, в 2023 году он заработал 66 млн долларов США.

