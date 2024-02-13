Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Когда пройдет супер-бой Сауль Альварес против Джермалла Чарло

Бокс Вечер Бокса Лас-Вегас Фото: Instagram/ringtv
Объявлен первый бой в 2024 году знаменитого мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса, который пройдет 4 мая в американском Лас-Вегасе, где его соперником станет хозяин ринга Джермалл Чарло, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет  вернем всю сумму на счeт!

По информации The Ring, именитые боксеры сразятся за титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе. "Канело" будет защищать все свои многочисленные титулы против американца 4 мая, в день "Синко де Майо" – национальный праздник Мексики.

Бокс Бой 4 мая

Фото: Instagram/ringtv

Предстоящий бой, в котором Джермалл (33-0) постарается отмстить за поражение своего брата-близнеца Джермелла от Альвареса в сентябре 2023 года. 

В свою очередь Чарло-старший вернулся на ринг 25 ноября прошлого года, когда победил Хосе Бенавидеса-младшего.

Таким образом, мексиканец 4 мая будет защищать титулы The Ring, WBC, IBF и WBO в весовой категории до 168 фунтов против Джермалла Чарло.

Сауль Альварес в свое время прославился тремя поединками против казахстанца Геннадия Головкина, в двух которых он вышел победителем, одна закончилась вничью. Также мексиканский профессионал сейчас является самым высокооплачиваемым боксером планеты, в 2023 году он заработал 66 млн долларов США.   

Читайте также

ставки на спорт
Матчи с участием "Реала" и "Манчестер Сити" – в коэффициентах Olimpbet
Футбол Возвращение Игрока
Располневший Неймар вернулся в состав "Аль-Хиляля"
Футбол Приз 100 млн
Четыре казахстанских клуба поборются за 100 млн тенге в Турции
Куандык Шынасилов
Головкин Геннадий США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео
Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: