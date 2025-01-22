РБ "Лейпциг" и "Шахтер" одержали победы в матчах 7-го тура Лиги чемпионов

22 января завершились матчи 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Немецкий "РБ Лейпциг" на своем поле одержал победу над португальским "Спортингом" со счетом 2:1, а украинский "Шахтер" уверенно обыграл французский "Брест" с результатом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Матч в Лейпциге проходил на стадионе "Лейпциг". Первый гол в игре на 19-й минуте забил словенский нападающий хозяев Беньямин Шешко. На 75-й минуте форвард "Спортинга" Виктор Дьекереш сравнял счет, однако уже через три минуты Юссуф Поульсен вновь вывел "Лейпциг" вперед.

После этой победы немецкий клуб набрал три очка и занимает 30-е место в турнирной таблице общего этапа. У "Спортинга" осталось 10 очков, что позволяет ему располагаться на 19-й позиции.

В другом матче, который проходил на стадионе "АуфШальке" в Гельзенкирхене, "Шахтер" обыграл "Брест" 2:0.

Счет открыл нападающий "Шахтера" Кевин на 18-й минуте, а на 37-й минуте Георгий Судаков реализовал пенальти, удвоив преимущество украинской команды. На 90+5-й минуте Александр Зубков забил третий гол, однако он был отменен из-за нарушения правил в атаке.

"Шахтер" после победы набрал семь очков и занимает 27-е место в таблице. "Брест" с 13 очками расположился на 11-й строчке.

По итогам восьми туров общего этапа Лиги чемпионов будет сформирована таблица из 36 команд. Восемь лучших напрямую выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира.

Ранее "Ливерпуль" и "Барселона" завоевали путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов.

