68 медалей завоевали казахстанские юниоры на Пара Азиаде

Казахстан завоевал 68 медалей на V Юношеских Азиатских Пара играх в Дубае, сообщает Zakon.kz.

Завершились V Юношеские Азиатские Пара игры, прошедшие в городе Дубай (ОАЭ). По итогам соревнований сборная Казахстана завоевала 68 медалей, в их числе:

25 золотых;

23 серебряных;

20 бронзовых.

В общекомандном медальном зачете казахстанская команда заняла 5-е место среди 45 стран-участниц, сообщили в Министерстве туризма и спорта.

В Играх от имени Казахстана приняли участие 60 спортсменов, выступивших в 9 видах спорта. Наибольшее количество наград было завоевано в пара плавании – 34 медали. Также в активе сборной 11 медалей в пара армрестлинге, 7 – в пара настольном теннисе, 6 – в пара легкой атлетике и 6 – в пара пауэрлифтинге.

Кроме того, национальная команда завоевала золотую медаль в голболе, серебряную – в бочча, а также одну серебряную и одну бронзовую медали в пара таеквондо. В соревнованиях по пара стрельбе из лука Казахстан был представлен одним спортсменом, однако в этом виде спорта медали завоевать не удалось.

"На V Юношеских Азиатских Пара играх спортсмены нашей страны продемонстрировали достойные результаты. Эти достижения стали итогом государственной поддержки, слаженной работы тренеров и медицинского персонала, а также поддержки со стороны родителей. Кроме того, данные Игры сыграли важную роль в становлении молодых спортсменов, позволив им получить международный соревновательный опыт, пройти международную классификацию и заложить основу для дальнейшего роста", – отметил руководитель Управления спорта РГКП "Центр спортивной подготовки для лиц с инвалидностью" Кайрат Сейтбеков.

V Юношеские Азиатские Пара игры прошли с 10 по 13 декабря в городе Дубай. В соревнованиях приняли участие более 1300 спортсменов из 45 стран, которые разыграли 481 комплект медалей в 11 видах спорта.

На III Юношеских Азиатских играх команда Казахстана заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав 93 медали.

