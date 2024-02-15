Результаты двух матчей Лиги чемпионов: "ПСЖ" – "Реал Сосьедад" и "Бавария" – "Лацио"

В ночь на 15 февраля состоялись две важные футбольные встречи в рамках Лиги чемпионов УЕФА. За лидерство боролись "ПСЖ" – "Реал Сосьедад" и "Бавария" – "Лацио", сообщает Zakon.kz.

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"Реал Сосьедад" потерпел обидное поражение со счетом 2:0 при неплохой игре и теперь должен крупно побеждать в ответной встрече в Сан-Себастьяне.



Отметим, что баски едва не забили уже на первой минуте. Центрфорвард Андре Силва после высокого отбора достаточно опасно пробил из-за штрафной. Между тем парижане надеялись на использование свободного пространства за счет скорости своих лидеров атаки – Мбаппе и Дембеле. Что касается фланговой игры, то больший акцент хозяева делали направо, где Дембеле взаимодействовал с Хакими.

В первом тайме "Реал Сосьедад" превзошел команду Луиса Энрике "ПСЖ" по передачам на чужой трети в полтора раза. И должен был забивать как минимум однажды – на 45-й минуте, когда Мерино зарядил из-за штрафной в перекладину. Но не вышло.

После перерыва команда Альгуасиля выманила на себя соперника с целью найти пространство. Но "ПСЖ" все же удалось забить первый гол. Затем Мбаппе имел шанс оформить дубль – "Реал Сосьедад" защитили вратарь и перекладина.

После со скамейки подняли Захаряна, выпустив его на последние полчаса на левый фланг. Но вскоре после того, как Арсен появился на поле, "ПСЖ" забил второй гол, на чем и поставил точку в результате матча.

Между тем встреча "Лацио" – "Бавария" прошла менее ярко и завершилась со счетом 1:0. Однако эксперты отмечают, что баварцы классно разыграли штрафной с ложным забеганием Кейна: после перепасовки Горецки и Мюллера Томас оставил мяч Зане, и Лерой опасно закрутил рядом со штангой. Во-вторых, Кейн забежал в штрафную и отдал влево на Мусиалу, который с ходу зарядил выше ворот.

Под конец тайма гости просто заперли "Лацио" на своей половине поля и не давали сопернику коснуться мяча. Чтобы игра раскрылась, "Баварии" нужен был гол. Вместо этого она чуть ли не сразу после возобновления встречи едва не пропустила: Исаксен, как сказал бы Геннадий Орлов, нашел щелочку в обороне чемпиона Германии и шмыгнул туда, выскочив один на один с Нойером. Мануэль грамотно сократил дистанцию и отразил удар датчанина низом.

Никакие выводы мюнхенцы не сделали, так что еще один провал в их обороне уже привел к голу. А бонусом еще и к красной карточке. На 67-й минуте "Лацио" убежал в контратаку, Иммобиле на дриблинге вошел в штрафную и вроде бы передержал мяч, но, как оказалось, все сделал правильно: отпасовал на Исаксена, и тому во время попытки пробить открытыми шипами влетел в ногу Юпамекано. Французский арбитр Франсуа Летексье без промедлений удалил футболиста. Чиро с 11-метрового не промазал, разведя по разным углам мяч и Нойера.





В итоге матч так и закончился минимальной победой хозяев.

