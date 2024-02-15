Сформирована символическая сборная Кубка африканских наций

Эксперты Африканской конфедерации футбола (CAF) составили список из 11 лучших футболистов, которые ярко проявили себя на последнем континентальном Кубке в Кот-д'Ивуаре, сообщает Zakon.kz.

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Группа специалистов CAF признала, что прошедший Кубок Африки стал самым лучшим за всю его историю проведения. Как известно, турнир завершился 12 февраля, где Кот-д'Ивуар совершил "камбэк", обыграв Нигерию на стадионе Алассане Уаттара со счетом 2:1.

Эксперты CAF следили и анализировали за ходом соревнований с первого дня и в итоге пришли к единому мнению по определению лучших 11 игроков Африки.

В итоге символическая сборная КАН-2024 выглядит следующим образом:

Вратарь: Ронуэн Уильямс (ЮАР).



Защитники: Ола Айна (Нигерия), Уильям Троост-Эконг (Нигерия), Шансель Мбемба-Мангулу (ДР Конго) и Гислен Конан (Кот-д'Ивуар).

Полузащитники: Тебохо Мокоена (ЮАР), Жан Мишель Сери (Кот-д'Ивуар), Франк Кессье (Кот-д'Ивуар).

Форварды: Йоан Висса (ДР Конго), Адемола Лукман (Нигерия), Эмилио Нсуе (Экваториальная Гвинея).

Команда Кот-д'Ивуара, которая стала обладателем Кубка Африки, делегировала в данную символическую сборную трех своих представителей: Гислана Конана, Жан-Мишель Сери и Франка Кессье. А полузащитник клуба "Аль-Ахли" Кессье забил гол в финале и помог хозяевам поля завоевать титул.

Финалист КАН-2024, Нигерия также имеет в этом списке три фамилии: Ола Айна, Уильям Троост-Эконг и Адемола Лукман.