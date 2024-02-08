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Нигерия и Кот-д'Ивуар разыграют "золото" Кубка африканских наций

Стали известны финалисты Кубка африканских наций Фото: Instagram/caf_online
В ночь на 8 февраля определились команды-финалисты Кубка Африки-2024. По итогам двух матчей стадии полуфинала в решающем поединке встретятся Нигерия и Кот-д'Ивуар, сообщает Zakon.kz.

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В матче за выход в финал турнира сборная Нигерии обыграла представителей ЮАР со счетом 2:1 (1:1, 4:2 по пенальти). Героем полуфинала стал нигерийский голкипер Стэнли Нвабали, который в серии послематчевых пенальти отличился двумя сейвами и гарантировал "Супер Иглз" воскресный финал.

В другой полуфинальной встрече хозяева КАН-2024, команда Кот-д'Ивуара, оказалась сильнее сборной Демократической Республики Конго – 1:0. Автором единственного гола стал форвард немецкой "Боруссии Дортмунд" Себастьян Алле. 

12 февраля Нигерия и Кот-д'Ивуар разыграют титул лучшей команды Африки. Финал пройдет в Абиджане, начало игры – в 2:00 по времени Астаны.

Днем ранее, 11 февраля, сборные ЮАР и ДР Конго встретятся в поединке за бронзовые награды. Матч также начнется в 2:00 по казахстанскому времени.

Ранее футболисты Кот-д'Ивуара совершили настоящий спортивный подвиг, чудом прорвавшись в полуфинал.

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Африка Кот-д'Ивуар Нигерия
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