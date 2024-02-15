Битва старых соперников и сражение в красно-черных тонах

15 февраля стартует первый раунд плей-офф Лиги Европы. Аналитики Olimpbet дали расклады на самые интересные матчи.

"Фейеноорд" (Нидерланды) – "Рома" (Италия). 15 февраля, 23:45 (время Астаны)

Пути этих клубов пересекаются третий год подряд. В сезоне-2021/22 "Фейеноорд" и "Рома" встретились в финале первого в истории розыгрыша Лиги конференций, трофей тогда завоевали итальянцы. Затем они сражались между собой за путевку в полуфинал уже Лиги Европы, и тот спор снова остался за "волками".

Сейчас же командам из Роттердама и Рима предстоит двухматчевое сражение на дальних подступах к решающей стадии плей-офф, в 1/16-й финала ЛЕ, которая еще называется стыковым раундом.

В нем принимают участие клубы, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов, и вторые – в квартетах Лиги Европы. В этой паре "Фейеноорд" начал международный сезон с главного евротурнира, тогда как "Рома" изначально играла в ЛЕ.

В рейтинге команд, выступающих в плей-офф Лиги Европы-2023/24, римляне идут шестыми, кэф на их победу в турнире равен 18, тогда как у роттердамцев он составляет 37.

Смогут ли представители Нидерландов с третьей попытки одолеть неудобных для них итальянцев? Эксперты Olimpbet вполне допускают такой вариант: проход "Фейеноорд" – 1.83, проход "Ромы" – 1.98.

А в домашнем матче с "волками" букмекер № 1 в Казахстане и вовсе считает команду Арне Слота явным фаворитом: П1 – 2.13, Х – 3.45, П2 – 3.5.

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Фото: Olimpbet

"Милан" (Италия) – "Ренн" (Франция). 16 февраля, 02:00

"Россонери" мечтали, конечно же, о продолжении борьбы за главный кубковый трофей континента. Однако в своей группе Лиги чемпионов довольствовались лишь третьим итоговым местом, которое не позволило "Милану" выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Зато теперь команда Стефано Пиоли поборется за победу в Лиге Европы, и в этом турнире она – один из главных претендентов на завоевание трофея

Правда, первый же соперник у представителя Серии А в 1/16-й ЛЕ достаточно серьезный и, к тому же, совсем незнакомый. С "Ренном" "Милан" прежде никогда не имел дело даже на товарищеском уровне.

Но в текущем сезоне миланцы уже соперничали с французской командой. На групповой стадии ЛЧ-2023/24 они выступали в одной группе с ПСЖ, обменявшись с парижанами домашними победами.

"Ренн", конечно, не "Пари Сен-Жермен", но осложнить жизнь итальянскому гранду вполне способен. Кого же можно считать фаворитом в двухраундовом споре коллективов в красно-черных цветах?

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что у хозяев заметно больше шансов на благоприятный исход в первой матче: П1 – 1.67, Х – 3.89, П2 – 5.32.

Кроме того, самый популярный букмекер страны практически не сомневается в выходе "россонери" в следующий раунд Лиги Европы: проход "Милана" – 1.51, проход "Ренн" – 2.57.

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