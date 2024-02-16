Лига конференций: "Аякс" вырвал ничью у норвежцев

В стыковом матче плей-офф Лиги конференций "Аякс" сумел отыграться со счета 0:2 в матче с "Буде-Глимт" до 2:2, сообщает Zakon.kz.

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Также в стыковом матче "Айнтрахт" и "Юнион" сыграли вничью, счет встречи – 2:2.

В этой же стадии плей-офф "Динамо Загреб" одержал победу над "Бетис" (0:1).

В стыковом матче плей-офф Лиги Европы "Милан" одержал крупную победу над "Ренн", "Рома" и "Фейеноордом" сыграли в ничью, счет матча "Шахтер", "Марсель" тоже оказался равным.

