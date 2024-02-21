Женская сборная РК по настольному теннису в Пусане показала лучший результат в истории

Сборная Казахстана по настольному теннису завершила выступление в командном чемпионате мира в г. Пусане (Корея). В топ-24 наши спортсмены играли с бронзовыми призерами чемпионата Азии 2023, индийскими мастерами ракеток, и в напряженной борьбе уступили 2:3, сообщает Zakon.kz.

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Результаты:

Кирилл Герасименко – Хармит Десаи – 3:2;

Алан Курмангалиев – Шарат Камал – 2:3;

Айдос Кенжигулов – Сатиян Гнанасекарян – 1:3;

Кирилл Герасименко – Шарат Камал – 3:1;

Алан Курмангалиев – Хармит Десаи – 1:3.

"Перед мужской командой была поставлена задача – преодолеть групповой этап, выйти в финальную сетку соревнования. План выполнили – в подгруппе стали вторыми и в турнирной таблице разместились на 17 месте среди 40 стран – это лучший наш показатель за всю историю выступления на чемпионатах мира". Главный тренер Национальной сборной Казахстана Эльмира Алиева

Фото: Пресс-сексертарь Федерации настольного тенниса Талап Койбагаров

По ее словам, матч с Индией получился очень интересным, тяжелым. Кирилл Герасименко в очередной раз подтвердил свой высочайший уровень, принес команде 2 очка, а в целом в 9 играх он одержал 9 побед.

"На этом мировом первенстве уверенно переиграл самого Дмитрия Овчарова 3:1 – обладателя Кубка мира, шестикратного призера Олимпийских игр, многократного призера чемпионатов мира и Европы, экс-первую ракетка мира. Затем, проигрывая 0:2, сумел оформить волевую победу над Цю Даном, серебряным призером чемпионата мира в команде, трехкратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом Европейских Игр. Одолел англичан Лиама Питчфорда и Пола Дринхала – бронзовых призеров командного чемпионата мира". Эльмира Алиева

Фото: Пресс-сексертарь Федерации настольного тенниса Талап Койбагаров

Отмечается, что женская сборная Казахстана в группе была сеяной последней, но оказалась сильнее Австралии 3:2, заняла 25 место – это также ее лучший результат в истории.