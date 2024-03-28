Закончат ли "Локомотив" и "Авангард" спор в Кубке Гагарина

"Локомотив" (Ярославль) – "Авангард" (Омск). 28 марта, 21:30 (время Астаны)

"Ястребы" изо всех сил цепляются за возможность продолжить борьбу в Кубке Гагарина. "Авангард" выиграл у "Локомотива" пятый матч серии (4:2), причем дважды уступая по его ходу.





Впрочем, эта победа была одержана омичами во многом вопреки логике. Сибиряки нанесли по воротам волжан всего 14 бросков за всю встречу, и четыре из них достигли цели. Для сравнения:

"железнодорожники" аналогичной отметки достигли всего за один период. А за 60 минут игрового времени они угрожали воротам "ястребов" 36 раз, но забили лишь дважды!





Как говорится, дома и стены помогают – это был как раз такой случай для "Авангарда". Однако в Ярославле команде Сергея Звягина на это рассчитывать уже не придется. Наоборот, у хоккеистов "Локо" появится дополнительная мотивация досрочно добыть путевку в следующий раунд плей-офф на глазах своих болельщиков.









При этом вероятность овертайма в шестой встрече этих соперников букмекером №1 в Казахстане оценивается невысоко, кэфом 4.21.





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