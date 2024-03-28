Закончат ли "Локомотив" и "Авангард" спор в Кубке Гагарина
Фото: Olimpbet
Четвертьфинальные серии плей-офф КХЛ – в коэффициентах Olimpbet.
"Локомотив" (Ярославль) – "Авангард" (Омск). 28 марта, 21:30 (время Астаны)
"Ястребы" изо всех сил цепляются за возможность продолжить борьбу в Кубке Гагарина. "Авангард" выиграл у "Локомотива" пятый матч серии (4:2), причем дважды уступая по его ходу.
Впрочем, эта победа была одержана омичами во многом вопреки логике. Сибиряки нанесли по воротам волжан всего 14 бросков за всю встречу, и четыре из них достигли цели. Для сравнения:
"железнодорожники" аналогичной отметки достигли всего за один период. А за 60 минут игрового времени они угрожали воротам "ястребов" 36 раз, но забили лишь дважды!
Как говорится, дома и стены помогают – это был как раз такой случай для "Авангарда". Однако в Ярославле команде Сергея Звягина на это рассчитывать уже не придется. Наоборот, у хоккеистов "Локо" появится дополнительная мотивация досрочно добыть путевку в следующий раунд плей-офф на глазах своих болельщиков.
Эксперты Olimpbet склонны считать, что противостояние "железнодорожников" и "ястребов" завершится в ближайшей игре, и серия в Омск уже не вернется. Победитель матча: "Локомотив" – 1.45, "Авангард" – 2.73.
При этом вероятность овертайма в шестой встрече этих соперников букмекером №1 в Казахстане оценивается невысоко, кэфом 4.21.
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Фото: Olimpbet
"Металлург" (Магнитогорск) – "Спартак" (Москва). 28 марта, 19:00
После двух подряд сухих побед "магнитки" могло показаться, что "Спартак" деморализован и эта серия надолго не затянется. Но на своем льду "красно-белые" также выиграли оба матча, причем один из них на ноль, сравняв счет в противостоянии. И теперь соперникам предстоит провести еще минимум две встречи друг с другом.
Сейчас магнитогорцы уже не выглядят абсолютными фаворитами в этой паре, хотя их перспективы продолжить поход за трофеем по-прежнему оцениваются выше, чем у московского клуба: проход "Металлурга" – 1.65, проход "Спартака" – 2.23.
Однако можно предположить, что после двух предыдущих матчей психологический перевес уже на стороне "красно-белых", которые не просто в них победили, но и смотрелись лучше соперника. В обеих домашних встречах "Спартак" превзошел "сталеваров" по всем основным игровым показателям: нанесенным и блокированным броскам, вбрасываниям и силовым приемам.
Впрочем, теперь столичному коллективу предстоит решить задачу посложнее – закрепить успех на выезде. Учитывая, что за всю историю взаимоотношений этих противников в КХЛ "красно-белые" выигрывали в Магнитогорске лишь однажды, сделать им это будет невероятно тяжело.
Вот и аналитики Olimpbet полагают, что в пятой встрече шансы "лис" на успех предпочтительнее. Победитель матча: "Металлург" – 1.72, "Спартак" – 2.11. Но на этот раз самый популярный букмекер страны верит, что забить смогут обе команды: ОЗ: да – 1.11, ОЗ: нет – 5.6.
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