Чем отличился нынешний финал Кубка английской лиги по футболу

Победу "красным" на 118-й минуте дополнительного времени матча принес голландец Вирджил ван Дейк, который выиграл верховую борьбу и отправил мяч головой в дальний угол ворот лондонского коллектива.

Таким образом, "мерсисайдцы" выиграли 10-ый Кубок лиги, что является рекордом английского футбола. На втором месте по данному показателю находится "Ман Сити" – восемь раз, тройку замыкает "Челси", у которого пять титулов.

Для немецкого наставника Юргена Клоппа это восьмой трофей на посту "Ливерпуля". До этого он становился победителем в АПЛ, Кубке Англии, Кубке лиги, Суперкубке Англии, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Всего за всю свою тренерскую карьеру Клопп брал 13 трофеев, ранних пять призов он удостоился, когда руководил дортмундской "Боруссией".

Нельзя не отметить, что "аристократы" уже три года не могут обыграть "Ливерпуль". Последний раз они обыгрывали "красных" 4 марта 2021 года. И с того момента в активе подопечных Клоппа 4 победы и 5 ничьи.

Chelsea are the first side in English football history to lose six consecutive domestic cup finals:



❌ 2019 EFL Cup

❌ 2020 FA Cup

❌ 2021 FA Cup

❌ 2022 EFL Cup

❌ 2022 FA Cup

❌ 2024 EFL Cup



