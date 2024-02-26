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Чем отличился нынешний финал Кубка английской лиги по футболу

Футбол Победитель Кубка АЛ Фото: Instagram/liverpoolfc
Накануне на знаменитой футбольной арене "Уэмбли" в Лондоне прошел финальный матч Кубка английской лиги, в котором "Ливерпуль" обыграл "Челси" с минимальным счетом 1:0, и в рекордный 10-ый раз завоевал трофей в своей истории, сообщает Zakon.kz.

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Победу "красным" на 118-й минуте дополнительного времени матча принес голландец Вирджил ван Дейк, который выиграл верховую борьбу и отправил мяч головой в дальний угол ворот лондонского коллектива.

Таким образом, "мерсисайдцы" выиграли 10-ый Кубок лиги, что является рекордом английского футбола. На втором месте по данному показателю находится "Ман Сити" – восемь раз, тройку замыкает "Челси", у которого пять титулов.

Для немецкого наставника Юргена Клоппа это восьмой трофей на посту "Ливерпуля". До этого он становился победителем в АПЛ, Кубке Англии, Кубке лиги, Суперкубке Англии, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

"Команда показала характер, очень горд быть частью этого, мы это заслужили. Везло и нам, и сопернику. Нам нужны были свежие игроки, и они справились со своей задачей, пусть они и очень молоды. Ребята долго тренировались с нами, они точно знают, что надо делать. У нас лучший вратарь в мире и лучший запасной. Я наконец-то увидел свою семью на трибунах, они были очень счастливы". Юрген Клопп

Всего за всю свою тренерскую карьеру Клопп брал 13 трофеев, ранних пять призов он удостоился, когда руководил дортмундской "Боруссией".

Нельзя не отметить, что "аристократы" уже три года не могут обыграть "Ливерпуль". Последний раз они обыгрывали "красных" 4 марта 2021 года. И с того момента в активе подопечных Клоппа 4 победы и 5 ничьи.

Вдобавок ко всему, лондонский клуб установил антирекорд английского футбола. "Челси" стала первой командой, кто проиграл шесть финалов подряд на уровне кубковых турниров.

В 2019 году "аристократы" уступили в решающем матче Кубка лиги, а в 2020-м и 2021-м – в Кубке Англии. В 2022-м году не смогли победить в финале Кубка лиги и Кубке Англии.

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