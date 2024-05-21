Мбаппе организовал прощальный ужин в центре Парижа

20 мая звездный форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе провел торжественный ужин в одном из парижских ресторанов, посвященный уходу из клуба. В списке приглашенных был президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Zakon.kz.

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Однако, как передает Le Parisien, глава французского государства и президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи не присутствовали на прощальном ужине футболиста.



Всего в списке гостей значились 250 персон, включая президента Франции Эммануэля Макрона. Основная масса приглашенных состояла из одноклубников Мбаппе и других игроков, а также сотрудников ПСЖ в сопровождении их семей, друзья Килиана и его близкие.







Фото: Instagram/k.mbappe

Прощальный ужин форварда прошел в популярном среди знаменитостей ресторане в центре Парижа с видом на Эйфелеву башню.

Между тем Килиан Мбаппе признан лучшим бомбардиром завершившегося сезона в Лиге 1, он забил 27 голов в 29 матчах французского чемпионата.

Как все уже знают, в ближайшие время будет официально объявлено о подписании контракта французского нападающего с мадридским "Реалом". О своем переходе в испанский клуб Килиан намекнул в начале 2024 года.