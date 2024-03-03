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Дубли Месси и Суареса принесли "Интер Майами" вторую победу в сезоне МЛС

Футбол Дубль Месси Суарес, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 12:25 Фото: twitter/InterMiamiCF
Игроки американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси и Луис Суарес стали главными звездами победного матча против "Орландо Сити" в рамках игр МЛС. Каждый из них забил по два мяча в этой игре, сообщает Zakon.kz.

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Команда Месси одержала победу со счетом 5:0, и это считается самым крупным успехом в истории клуба. Первыми звездами поединка против "Орландо" стали Лионель Месси и Луис Суарес, которые оформили по дублю. 


Уругваец из "Майами" отличился на 4-й и 11-й минутах встречи. Он забил впервые на официальном уровне за команду из Флориды после перехода из Бразилии. К тому же Суарес сделал два результативных паса.

Вначале он помог забить полузащитнику Роберту Тэйлору, а затем своему звездному напарнику Месси. 

В свою очередь аргентинский форвард Лионель Месси продлил свою результативную серию в новом сезоне до трех матчей. За этот период он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Капитан "Интер Майами" с этими тремя мячами находится на первом место в гонке снайперов МЛС. Данное количество голов также имеет нападающий "Ди Си Юнайтед" Кристиан Бентеке. 

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Месси Лионель Интер Майами
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