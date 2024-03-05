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Установлен новый рекорд посещаемости зрителей на матче КХЛ

Хоккей Рекорд КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 10:17 Фото: Instagram/khl
Второй матч плей-офф Кубка Гагарина между питерским СКА и "Торпедо" из Нижнего Новгорода посетили 23 996 болельщиков, что считается новым рекордом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в закрытых аренах, сообщает Zakon.kz.

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3 марта на "СКА-Арене" установлен новый рекорд посещаемости игр КХЛ. Это стало известно после того, как во втором поединке первого раунда Кубка Гагарина между СКА и "Торпедо" приняли участие 23 996 зрителей. Это абсолютный показатель для матчей КХЛ в закрытых помещениях.

Сам же поединок завершился успехом команды из берегов Невы со счетом 3:2 в овертайме, а в самой серии до 4-х побед армейский коллектив повел 2:0.

Прежний рекорд в 23 905 зрителей также принадлежит арене из Санкт-Петербурга. Данные цифры были зафиксированы 1 марта, в первом матче серии плей-офф между СКА и "Торпедо".

Стоит отметить, что питерская арена 12 февраля установила еще и мировой рекорд. Во встрече регулярного чемпионата КХЛ между командами СКА и "Сочи" приняли участие 23 745 человек, это новый рекорд мирового хоккея по посещаемости в закрытых помещениях.

Тем временем, сейчас в самом разгаре идут игры плей-офф Кубка Гагарина. Накануне омский "Авангард" победил "Ладу" из Тольятти со счетом 3:2 (ОТ) во втором матче, и повел в серии 2:0.

"Металлург" казахстанца Никиты Михайлиса дома проиграл "Амуру" – 2:3 (серия 1:1).

Действующим победителем Кубка Гагарина является московский ЦСКА, который последние два года не имеет себе равных. В финальной серии прошлого сезона подопечные Сергея Федорова обыграли "Ак Барс".

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