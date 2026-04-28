Наставники ПСЖ и "Баварии" высказались о первом полуфинале Лиги чемпионов

В ночь на 29 апреля в Париже пройдет первый матч стадии 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, где французский ПСЖ примет немецкую "Баварию", сообщает Zakon.kz.

В преддверии этого интересного поединка главные тренеры команд обменялись хвалебными фразами в адрес друг друга, при этом отмечая положительные качества футболистов соперничающего коллектива.

"Компани – тренер высшего уровня, мне нравится атакующий стиль "Баварии", включая всех их игроков. Когда Венсан пришел в команду, то сразу увидели, как они преобразились. Это два лучших клуба Европы, а по стабильности "мюнхенцы", возможно, немного опережают нас, потому что проиграли всего два матча. Но мы тоже показываем, что нет команды лучше нас". Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

Со своей стороны рулевой чемпионов Бундеслиги также лестно отозвался о лучшем клубе Европы 2025 года.

Kompany on Luis Enrique saying there's no better team than them: "In my view, the defending champions are fully entitled to claim what they want. We’re fighting for the title that PSG won last year. They deserve every bit of praise. We want what they have. We’re hungry. Tomorrow… pic.twitter.com/ARfTskj9qs — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 27, 2026

"Действующие чемпионы имеют полное право претендовать на то, чего они хотят. Мы боремся за титул, который ПСЖ выиграл год назад. Они заслуживают всяческой похвалы, хотим того же, что и они. Мы голодны до победы. Надеемся, что в ходе этих двух игр докажем, что мы лучше. Нас ждет невероятно напряженный матч. Они могут помешать сопернику войти в свой ритм. С ПСЖ это ощущается как надвигающаяся буря". Главный тренер "Баварии" Венсан Компани

Прямая трансляция матча ПСЖ – "Бавария" начнется в 00:00 по казахстанскому времени, а зрители могут посмотреть его на телеканале Qazsport.

А накануне появилась информация, что главная звезда "Ливерпуля" Мохамед Салах из-за травмы может не сыграть прощальный матч за клуб.