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Впервые в истории КХЛ финалисты предыдущего Кубка Гагарина вылетели уже в первом раунде

Хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 08:18 Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"
Ночью 8 марта "Автомобилист" на выезде обыграл "Ак Барс", а ЦСКА проиграл "Локомотиву" и вылетел из Кубка Гагарина, сообщает Zakon.kz.

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Так, в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина "Автомобилист" на выезде обыграл "Ак Барс". Счет игры – 2:1. У гостей отличились Алексей Бывальцев и Семен Кизимов, а единственную шайбу хозяев забросил Александр Радулов.

Таким образом, "Автомобилист" одержал победу в серии против "Ак Барса" со счетом 4:1 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. Казанцы вылетели в первом раунде, тогда как в прошлом году смогли дойти до финала плей-офф.

Главный тренер "Автомобилиста" Николай Заварухин в Telegram-канале клуба поделился впечатлениями о победе над "Ак Барсом" и выходе во второй раунд Кубка Гагарина.

"Тяжелая серия была. Знали соперника, мастеровитая команда. Хочу поблагодарить ребят, прежде всего, за самоотверженную игру, ловлю шайбы на себя. Такой коллектив единомышленников, у которого было стремление, желание обыграть соперника".Николай Заварухин

В то же время "Локомотив" дома победил ЦСКА в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 6:3. Победу ярославцам принесли голы Александра Полунина, Александра Елесина, Андрея Сергеева, Алексея Береглазова, Ивана Чеховича и Максима Шалунова.

К примеру, на 17-й минуте атака сходу закончилась шестой шайбой от Максима Шалунова. Он завершил усилия партнеров по звену – 6:2. Этот гол во многом определил характер третьего периода – в нем "железнодорожники" сыграли от обороны максимально просто и надежно, пропустив третью шайбу. В тот момент забитая противниками шайба уже ничего не решала.

За москвичей отличились три игрока. Это Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Никита Нестеров.

По итогам встречи "Локомотив" одержал четвертую победу в серии (4-1) и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. Армейцы вылетели из плей-офф. При этом ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.

А 5 марта второй матч плей-офф Кубка Гагарина между питерским СКА и "Торпедо" из Нижнего Новгорода посетили 23 996 болельщиков. Это считается новым рекордом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в закрытых аренах.

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