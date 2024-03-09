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Головкин прибыл на лицензионный турнир по боксу в Италии

боксер, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 18:56 Фото: Instagram/gggboxing
Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин с визитом прибыл в Бусто-Арсицио (Италия), где в данный момент проводится лицензионный турнир по боксу, сообщает Zakon.kz.

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В рамках отбора на Олимпийские игры-2024 будут разыграны квоты во всех весовых категориях. В турнире принимают участие как мужские команды, так и женские.

Глава НОК своим визитом поддержит казахстанских боксеров во время решающих поединках. Для Геннадия Головкина это первая официальная поездка после избрания на пост президента НОК РК.

Как отметили в пресс-службе Национального олимпийского комитета, 9 марта на ринг выйдут три казахстанца. Бои в рамках 1/8 финала проведут Валентина Хальзова, Наталья Богданова и Айбек Оралбай.

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