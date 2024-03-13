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В составе сборной Казахстана по футболу произошла замена

Футбол Состав Сборной РК, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 11:40 Фото: Instagram/kff_team
В национальной сборной Казахстана по футболу, которая в эти дни проводит сборы в Дубае, состоялась рокировка игроков. Вместо травмированного форварда "Астаны" Рамазана Каримова прибудет игрок "Елимая" Иван Свиридов, сообщает Zakon.kz.

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21-летний нападающий Иван Свиридов уже с прошлого сезона призывается под знамена казахстанской дружины, и к этому часу он сыграл одну игру в форме нашей сборной. Воспитанник карагандинской школы футбола возможно войдет в стартовый состав Магомеда Адиева на товарищеский матч с Туркменистаном, который запланирован на 14 марта.

Футбол УТС Дубай, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 11:40

Фото: Instagram/kff_team

Наша сборная перед матчем с туркменами находится практически в полном составе, за исключением некоторых игроков, которые выступают в европейских чемпионатах. Их приезд ожидается в ближайшее время.

Главной целью УТС в Дубае является подготовка казахстанских футболистов к очень важному и ответственному поединку на пути к Евро-2024. Как известно, в ночь на 22 марта команда Адиева сыграет на выезде со сборной Греции в рамках полуфинала плей-офф на пути к чемпионату Европы в Германии.

Готовность ко встрече с греками будет протестирована 14 марта, когда наша команда сыграет товарищескую игру с Туркменистаном. По согласию сторон матч пройдет в закрытом режиме.

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