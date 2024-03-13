"Атлетико" вырвал у "Интера" путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов
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Таким образом "Атлетико" стал четвертьфиналистом Лиги чемпионов.
Встреча прошла на стадионе "Цивитас Метрополитано" в Мадриде (Испания).
На 87-й минуте форвард Мемфис Депай помог "Атлетико" повести - 2:1. В дополнительное время голов забито не было. В серии пенальти победу одержал "Атлетико" со счётом 3:2.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами завершился миниальной победой "Интера" - 1:0.
Ранее сообщалось, что дортмундская "Боруссия" вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, выиграв у ПСВ со счетом 2:0.
Отметим, ранее в четвертьфинал вышли "Реал" и "Барселона", "Манчестер Сити" и "Арсенал", а также "Бавария" и ПСЖ. Жеребьевка этой стадии состоится 15 марта.