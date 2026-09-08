"Реал Мадрид" vs. "Интер": кому досталась победа в Лиге чемпионов
Фото: Instagram/k.mbappe
8 сентября мадридский "Реал" обыграл в родных стенах миланский "Интер" в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.
Как пишет euro-football, в центральном матче тура мадридский "Реал" на своем поле принимал миланский "Интер".
Победу со счетом 2:1 в этой игре одержала испанская команда. Встреча состоялась на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.
На 14-й минуте Килиан Мбаппе начал счет в этой игре и вывел своих вперед. На 23-й минуте Федерико Вальверде удвоил преимущество "сливочных". На 77-й минуте Карлос Аугусто сократил отставание гостей в счете.
В следующем туре "Реал" 14 октября на выезде встретится с "Ромой", "Интер" 13 октября примет "Брюгге".
Ранее мы сообщали, что "Реал" и ПСЖ синхронно проиграли свои первые матчи в новом сезоне.
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