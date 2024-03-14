Задержана банда, грабившая футболистов испанского чемпионата

В Испании арестовали грабителей домов звездных футболистов Родриго и Фалькао. В банду преступников входили пять мужчин и одна женщина, которые выбирали свои цели по фотографиям игроков в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

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По информации Аs, Национальная полиция Испании арестовала шесть членов группировки, которых подозревают в ограблении восьми домов. В этот список вошли жилища двух известных нападающих, колумбийца Радамеля Фалькао ("Райо Вальекано") и бразильца Родриго ("Реал").

Как стало известно следствию, преступники находили свои объекты грабежа путем просмотра социальных сетей, где изучали фотографии и видео, которые публиковали футболисты и их близкие из своих домов.

Фото: Instagram/rodrygogoes

Преступные действия совершались с июля 2022 года в Мадриде и его провинциях. Год назад воры ограбили дом Родриго в Алькобендасе на сумму около полумиллиона евро. Они вынесли ценные вещи, в том числе элитные часы и ювелирные изделия.

Дом Фалькао подвергся грабежу в октябре 2023 года, пока Радамель с семьей были на ужине в ресторане. Здесь также добычей преступников стали дорогие часы, сумки и ювелирные украшения в размере несколько сотен тысяч евро.

Фото: Instagram/falcao

В ходе расследования полицейские отследили имущество, украденное в ходе данных ограблений у одного из антикваров, который управлял магазином по покупке и продаже драгоценных металлов в Мадриде.

У арестованных лиц, помимо всего, были изъяты десять часов, различные ювелирные изделия, более 3300 евро наличными и два пневматических пистолета.

Фото: Instagram/leomessi

Ограбление знаменитых футболистов и их близких уже давно вошло в моду не только у европейских воров, но и на других континентах.

Так, в 2023 году главным объектом внимания преступников стал Лионель Месси. Дом аргентинской футбольной звезды, который находится в Барселоне, пытались ограбить двое неизвестных. Однако их попытки не увенчались успехом.

А вот супруге форварда "Интер Майами" немного не повезло, грабители украли 8 млн песо (около 5,5 млн тенге) у жены Лионеля Месси в ноябре 2023 года. Перед этим в марте прошлого года преступники обстреляли магазин Антонеллы Рокуццо в Аргентине.