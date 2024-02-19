Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пожилых членов итальянской банды задержали во время ограбления

пожилой итальянец Фото: freepik
Банда из шести предполагаемых грабителей в возрасте 60-70 лет, известная в криминальном мире Рима своим упорством в совершении серии вооруженных краж со взломом почтовых отделений города, была арестована полицией в Италии, сообщает Zakon.kz.

Лидерами банды были 70-летний Итало Де Витт по прозвищу "Немец", прославившийся в середине 1990-х годов после изощренного ограбления банка возле Испанской лестницы, и 75-летний мужчина – его правая рука, пишет Guardian.

Предполагается, что 68-летний сообщник был главным лицом, ответственным за совершение ограблений, а 66-летнему мужчине было поручено получить копии ключей от задней двери целевых почтовых отделений. На некоторых объектах два каменщика в возрасте около 50 лет просверливали дыры в стенах, работая всю ночь или по выходным, чтобы облегчить доступ ворам.

Банда предположительно несет ответственность за кражу почти 200 000 евро из почтового отделения в районе Сан-Джованни в мае прошлого года.

По данным La Repubblica, еще одно запланированное ограбление было сорвано, когда у 66-летнего члена банды были проблемы с недержанием и ему требовалась операция на простате.

Серия ограблений, которые были засняты на камеру, завершилась после неудавшегося ограбления почтового отделения в районе Дон Боско. Шесть человек были арестованы по обвинению в вооруженном ограблении.

Сообщается, что предполагаемые грабители являются "старыми знакомыми" полиции в криминальном мире итальянской столицы. В 1995 году элегантно одетый Де Витт взял в заложники 15 банковских служащих, вошедших в филиал Credito Italiano, во время обеденного перерыва с набором скопированных ключей и угрожая им оружием. Тогда он ушел с 210 миллионами лир.

Читайте также

Десятки тысяч человек вышли на митинг против президента и правящей партии Мексики
Мухит Турсынали
Италия
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Подделка тестов для анализов: Минздрав Казахстана начал проверку
Подделка тестов для анализов: Минздрав Казахстана начал проверку
Миллионы долларов получил Казахстан безвозмездно от Всемирного банка
Миллионы долларов получил Казахстан безвозмездно от Всемирного банка
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
термометр
Заморозки до -45: синоптики выпустили предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: