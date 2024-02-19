Пожилых членов итальянской банды задержали во время ограбления

Банда из шести предполагаемых грабителей в возрасте 60-70 лет, известная в криминальном мире Рима своим упорством в совершении серии вооруженных краж со взломом почтовых отделений города, была арестована полицией в Италии, сообщает Zakon.kz.

Лидерами банды были 70-летний Итало Де Витт по прозвищу "Немец", прославившийся в середине 1990-х годов после изощренного ограбления банка возле Испанской лестницы, и 75-летний мужчина – его правая рука, пишет Guardian.

Предполагается, что 68-летний сообщник был главным лицом, ответственным за совершение ограблений, а 66-летнему мужчине было поручено получить копии ключей от задней двери целевых почтовых отделений. На некоторых объектах два каменщика в возрасте около 50 лет просверливали дыры в стенах, работая всю ночь или по выходным, чтобы облегчить доступ ворам.

Банда предположительно несет ответственность за кражу почти 200 000 евро из почтового отделения в районе Сан-Джованни в мае прошлого года.

По данным La Repubblica, еще одно запланированное ограбление было сорвано, когда у 66-летнего члена банды были проблемы с недержанием и ему требовалась операция на простате.

Серия ограблений, которые были засняты на камеру, завершилась после неудавшегося ограбления почтового отделения в районе Дон Боско. Шесть человек были арестованы по обвинению в вооруженном ограблении.

Сообщается, что предполагаемые грабители являются "старыми знакомыми" полиции в криминальном мире итальянской столицы. В 1995 году элегантно одетый Де Витт взял в заложники 15 банковских служащих, вошедших в филиал Credito Italiano, во время обеденного перерыва с набором скопированных ключей и угрожая им оружием. Тогда он ушел с 210 миллионами лир.