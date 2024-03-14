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Гол и пас Месси помогли "Майами" выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов

Футбол Гол Месси, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 09:46 Фото: Instagram/intermiamicf
Рано утром 14 марта американский футбольный клуб "Интер Майами" обыграл команду "Нэшвилл" в ответном поединке 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ со счетом 3:1. Первой звездой матча стал Лионель Месси, который забил мяч и сделал голевую передачу, сообщает Zakon.kz.

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Встреча прошла на арене "Чейз Стадиум" в Форт Лодердейл (Флорида, США). Уже в самом начале матча счет открыл форвард хозяев Луис Суарес, ему ассистировал Месси. Спустя время аргентинец отличился уже сам.

После перерыва результат до разгромного 3:0 довел Роберт Тэйлор, который вышел на поле вместо Месси. Гости забили гол престижа. На последних минутах встречи отметился Сэм Сарридж.


В итоге "Интер Майами" одержал победу по сумме двух игр – 5:3 (первая встреча 2:2). Теперь 16 марта в четвертьфинале Лиги чемпионов КОНКАКАФ команда Месси сразится с "Ди Си Юнайтед".

Стоит отметить, что Лионель Месси отличился в четвертом матче подряд за свой клуб. Из-за травмы аргентинец пропустил последнюю игру "Майами", вследствие чего его коллеги проиграли в чемпионате МЛС.   

К этому часу в активе 36-летнего лидера сборной Аргентины 5 мячей и две голевые передачи в новом сезоне. 

А вот его звездный напарник, уругваец Суарес, в 6 играх нынешнего сезона набрал 9 (4+5) очков по системе "гол+пас".

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Куандык Шынасилов
Месси Лионель Интер Майами
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