Казахстан завоевал лицензию на Олимпиаду в артистичном плавании

На чемпионате мира по водным видам спорта в Катаре определились обладатели лицензий на Олимпийские игры в Париже среди представителей артистичного плавания, сообщает Zakon.kz.

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По итогам командных соревнований квоты на Олимпийские игры-2024 получили сборные США, Испании, Японии, Италии и Канады. Этот результат позволяет упомянутым коллективам выступать и в соревнованиях среди дуэтов.

Фото: министерство туризма и спорта РК

Фото: министерство туризма и спорта РК

Также лицензию получили и спортсменки сборной Казахстана Ясмин Туякова и Арина Пушкина. Стало это возможно благодаря успешному выступлению на Азиаде-2023, где они завоевали "бронзу".