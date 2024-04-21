Очередную лицензию на Олимпиаду завоевал Казахстан

Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Айдос Султангали квалифицировался на Олимпийские игры 2024 года в Париже, сообщает Zakon.kz.

В заветном бою казахстанец выиграл полуфинал в весовой категории до 60 килограммов в рамках отбора в Бишкеке (Кыргызстан), сообщили в НОК РК.

Султангали одержал досрочную победу против Джу Чи Хуан из Тайбэя, став обладателем олимпийской квоты.

Казахстанские пара спортсмены также не отстают. 21 апреля Темирхан Дайырбек принес стране 12-ю лицензию на Пара Олимпийские игры.