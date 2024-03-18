Возьмут ли хозяева реванш
Фото: Olimpbet
Вторые матчи четвертьфиналов Кубка Гагарина – в коэффициентах Olimpbet.
"Авангард" (Омск) – "Локомотив" (Ярославль). 18 марта, 18:30 (время Астаны)
Шайба 22-летнего форварда "Локомотива" Максима Березкина, заброшенная в середине второго овертайма, позволила "железнодорожникам" победить "Авангард" в Омске впервые с 2010 года и повести в противостоянии, лишив "ястребов" преимущества своего льда.
Вторая игра будет во многом показательна. Если сибиряки сумеют оправиться от тяжелого удара, полученного на старте серии, то вся борьба в этом споре еще впереди. В случае же второй выездной победы "Локо" велика вероятность того, что выяснение отношений в этом четвертьфинале Кубка Гагарина может завершиться довольно быстро.
Удивителен даже не сам факт первого за 14 лет домашнего поражения омичей от ярославцев. Довольно странно, что "Авангард" вчистую, практически в два раза уступил "Локомотиву" по броскам (27-53). И это притом, что в минувшем регулярном чемпионате "ястребы" забросили на 37 шайб больше, чем "железнодорожники"!
Сумеет ли Михаил Кравец провести необходимую работу над ошибками? Или Игорю Никитина снова удастся удивить своего более опытного коллегу?
Эксперты Olimpbet полагают, что у хозяев шансов сравнять счет в серии заметно больше, чем у гостей увеличить преимущество. Победитель матча: "Авангард" – 1.75, "Локомотив" – 2.06.
А вероятность того, что для выявления сильнейшего соперники вновь не ограничатся тремя периодами, букмекер № 1 в Казахстане оценивает кэфом 3.91.
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Фото: Olimpbet
"Динамо" (Москва) – "Трактор" (Челябинск). 18 марта, 21:30
Не признающий авторитетов "Трактор", похоже, готов преподнести новую сенсацию. Выбив из розыгрыша Кубка Гагарина уфимский "Салават Юлаев", челябинцы за здравие начали четвертьфинальную серию против московского "Динамо" (4:2).
При этом победа "белых медведей" получилась волевой, а нокаутировать "бело-голубых" уральцы смогли за четыре минуты концовки первого периода. Гости забросили три шайбы подряд, после чего тренерский штаб хозяев решился на смену вратаря.
Да, команда Алексей Кудашова в два раза чаще бросала по воротам (37-19), однако "трактористы" действовали очень самоотверженно дисциплинировано, заблокировав 30 выстрелов "динамовцев" и заработав всего две минуты штрафа за матч.
Способны ли подшефные Алексея Заварухина на новый подвиг? Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что клуб из российской столицы возьмет реванш и выровняет положение дел в серии. Победитель матча: "Динамо" (Москва) – 1.51, "Трактор" – 2.54.
Несмотря на стартовую неудачу, самый популярный букмекер страны по-прежнему считает "бело-голубых" фаворитом всего четвертьфинального противостояния: проход: "Динамо" (Москва) – 1.7, "Трактор" – 2.15.
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