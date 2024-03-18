Возьмут ли хозяева реванш

"Авангард" (Омск) – "Локомотив" (Ярославль). 18 марта, 18:30 (время Астаны)

Шайба 22-летнего форварда "Локомотива" Максима Березкина, заброшенная в середине второго овертайма, позволила "железнодорожникам" победить "Авангард" в Омске впервые с 2010 года и повести в противостоянии, лишив "ястребов" преимущества своего льда.

Вторая игра будет во многом показательна. Если сибиряки сумеют оправиться от тяжелого удара, полученного на старте серии, то вся борьба в этом споре еще впереди. В случае же второй выездной победы "Локо" велика вероятность того, что выяснение отношений в этом четвертьфинале Кубка Гагарина может завершиться довольно быстро.



