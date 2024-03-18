Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Возьмут ли хозяева реванш

Возьмут ли хозяева реванш?, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 17:51 Фото: Olimpbet
Вторые матчи четвертьфиналов Кубка Гагарина – в коэффициентах Olimpbet.
"Авангард" (Омск) – "Локомотив" (Ярославль). 18 марта, 18:30 (время Астаны)
Шайба 22-летнего форварда "Локомотива" Максима Березкина, заброшенная в середине второго овертайма, позволила "железнодорожникам" победить "Авангард" в Омске впервые с 2010 года и повести в противостоянии, лишив "ястребов" преимущества своего льда.

Вторая игра будет во многом показательна. Если сибиряки сумеют оправиться от тяжелого удара, полученного на старте серии, то вся борьба в этом споре еще впереди. В случае же второй выездной победы "Локо" велика вероятность того, что выяснение отношений в этом четвертьфинале Кубка Гагарина может завершиться довольно быстро.

Удивителен даже не сам факт первого за 14 лет домашнего поражения омичей от ярославцев. Довольно странно, что "Авангард" вчистую, практически в два раза уступил "Локомотиву" по броскам (27-53). И это притом, что в минувшем регулярном чемпионате "ястребы" забросили на 37 шайб больше, чем "железнодорожники"!

Сумеет ли Михаил Кравец провести необходимую работу над ошибками? Или Игорю Никитина снова удастся удивить своего более опытного коллегу?

Эксперты Olimpbet полагают, что у хозяев шансов сравнять счет в серии заметно больше, чем у гостей увеличить преимущество. Победитель матча: "Авангард" – 1.75, "Локомотив" – 2.06.
А вероятность того, что для выявления сильнейшего соперники вновь не ограничатся тремя периодами, букмекер № 1 в Казахстане оценивает кэфом 3.91.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet.kz. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.
Возьмут ли хозяева реванш?, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 17:51

Фото: Olimpbet

"Динамо" (Москва) – "Трактор" (Челябинск). 18 марта, 21:30
Не признающий авторитетов "Трактор", похоже, готов преподнести новую сенсацию. Выбив из розыгрыша Кубка Гагарина уфимский "Салават Юлаев", челябинцы за здравие начали четвертьфинальную серию против московского "Динамо" (4:2).

При этом победа "белых медведей" получилась волевой, а нокаутировать "бело-голубых" уральцы смогли за четыре минуты концовки первого периода. Гости забросили три шайбы подряд, после чего тренерский штаб хозяев решился на смену вратаря.

Да, команда Алексей Кудашова в два раза чаще бросала по воротам (37-19), однако "трактористы" действовали очень самоотверженно дисциплинировано, заблокировав 30 выстрелов "динамовцев" и заработав всего две минуты штрафа за матч.

Способны ли подшефные Алексея Заварухина на новый подвиг? Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что клуб из российской столицы возьмет реванш и выровняет положение дел в серии. Победитель матча: "Динамо" (Москва) – 1.51, "Трактор" – 2.54.

Несмотря на стартовую неудачу, самый популярный букмекер страны по-прежнему считает "бело-голубых" фаворитом всего четвертьфинального противостояния: проход: "Динамо" (Москва) – 1.7, "Трактор" – 2.15.
Ставка без поражений! Olimpbet предлагает акцию для новых клиентов: если ваш первый прогноз не сыграл, букмекер №1 в Казахстане компенсирует его стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Читайте также

Футбол Драка фанатов Игроков
Целый стадион фанатов "напал" на команду футболистов "Фенербахче"
Футбол Победа над Атлетико
"Барселона" переиграла "Атлетико" в пятом матче подряд
Футбол Рекорд Бундеслиги
Непобедимый "Байер" установил новый клубный рекорд в Бундеслиге
Айсулу Омарова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дорога
На трассах Казахстана сняли все ограничения
Бытовая техника
Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к казахстанцам
Поручения Токаева в действии: в МВД взялись за любителей насвая
Поручения Токаева в действии: в МВД взялись за любителей насвая
Появились первые результаты экзитполов на выборах президента РФ
Появились первые результаты экзитполов на выборах президента РФ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: