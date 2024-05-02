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Стало известно, чем будут кормить спортсменов на Олимпиаде-2024

Париж-2024 Олимпиада Меню, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 12:49 Фото: Instagram/paris2024
Организационный комитет ХХХIII летних Игр объявил о предстоящей кухне, которая будет ждать участников в олимпийской деревне Парижа-2024, сообщает Zakon.kz.

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Спортсменам и официальным лицам, которые прибудут в Париж летом этого года, предложат 500 блюд. Заведение на 3500 посадочных мест откроет свои двери 12 июля с круглосуточным режимом работы. Меню будет составляться по четырем направлениям: французская, азиатская, африкано-карибская и мировая кухня.

Париж-2024 Олимпиада Меню, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 12:49

Фото: Instagram/le_pic_restaurant

Каждый день спортсменам будут подавать от 40 до 120 известных блюд мировой кухни. Питанием участников Олимпиады будет заниматься один из местных кулинарных гигантов, который ежегодно кормит болельщиков на "Роллан Гарос" и "Тур де Франс".

Тем временем до старта французской Олимпиады выявлено рекордное число случаев завоза лихорадки Денге.

А неделю назад Греция передала олимпийский огонь Оргкомитету "Париж-2024".

Летние Олимпийские игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.

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