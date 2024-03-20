Знаменитого футболиста Алвеса освободили под залог в 1 млн евро

Суд испанской Барселоны освободил из-под ареста экс-футболиста сборной Бразилии Дани Алвеса под залог в 1 млн евро. Ранее 40-летнему игроку вынесли приговор по факту изнасилования девушки, его осудили на 4,5 года, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует Marca, адвокат футболиста Инес Гвардиола подала апелляцию на приговор суда и потребовала освободить осужденного до вынесения окончательного приговора.

К этому часу суд Барселоны пришел к выводу, что риск побега Дани Алвеса снизился. В своем постановлении суд запрещает бразильцу покидать территорию страны, и он должен приходить на проверку один раз в неделю.

Фото: Instagram/danialves

Помимо этого, суд Барселоны запрещает футболисту приближаться к пострадавшей и бывать в тех местах, которые посещает молодая женщина. Также подозреваемый не должен контактировать с ней каким-либо образом, пока не будет принято окончательное решение.

Фото: Instagram/danialves

В январе 2023 года Дани Алвесу выдвинули обвинения в изнасиловании девушки в одном из ночных клубов Барселоны, вследствие чего он был заключен под стражу.

А 22 февраля 2024 года бразильца приговорили к 4,5 года тюрьмы, плюс обязали выплатить 150 000 евро потерпевшей в качестве моральной компенсации.

Приговор, вынесенный бывшему футболисту клуба "Барселона", еще не окончательный. Все стороны, участвующие в деле, подали апелляцию в Высший суд Каталонии.