Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Знаменитого футболиста Алвеса освободили под залог в 1 млн евро

Футбол Залог Миллион евро, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 17:22 Фото: Instagram/danialves
Суд испанской Барселоны освободил из-под ареста экс-футболиста сборной Бразилии Дани Алвеса под залог в 1 млн евро. Ранее 40-летнему игроку вынесли приговор по факту изнасилования девушки, его осудили на 4,5 года, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Как информирует Marca, адвокат футболиста Инес Гвардиола подала апелляцию на приговор суда и потребовала освободить осужденного до вынесения окончательного приговора.

К этому часу суд Барселоны пришел к выводу, что риск побега Дани Алвеса снизился. В своем постановлении суд запрещает бразильцу покидать территорию страны, и он должен приходить на проверку один раз в неделю.

Футбол Освобождение Залог, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 17:22

Фото: Instagram/danialves

Помимо этого, суд Барселоны запрещает футболисту приближаться к пострадавшей и бывать в тех местах, которые посещает молодая женщина. Также подозреваемый не должен контактировать с ней каким-либо образом, пока не будет принято окончательное решение.

Футбол Освобождение Залог, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 17:22

Фото: Instagram/danialves

В январе 2023 года Дани Алвесу выдвинули обвинения в изнасиловании девушки в одном из ночных клубов Барселоны, вследствие чего он был заключен под стражу.

А 22 февраля 2024 года бразильца приговорили к 4,5 года тюрьмы, плюс обязали выплатить 150 000 евро потерпевшей в качестве моральной компенсации.

Приговор, вынесенный бывшему футболисту клуба "Барселона", еще не окончательный. Все стороны, участвующие в деле, подали апелляцию в Высший суд Каталонии.

Читайте также

Стала известна предварительная причина смерти олимпийского чемпиона из Казахстана в США
Стала известна предварительная причина смерти олимпийского чемпиона из Казахстана в США
Футбол Плей-офф Кубок РК
Определились шесть клубов плей-офф Кубка Казахстана-2024 по футболу
Созрел ли &quot;Трактор&quot; для больших побед в КХЛ
Созрел ли "Трактор" для больших побед в КХЛ
Куандык Шынасилов
Испания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД дали пояснение
Баян Алагузова показала &quot;сыночка&quot;
Баян Алагузова показала "сыночка"
судебный процесс
Громкое заявление сделал в суде экс-замакима Шымкента, которого судят за взятку
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: