Ермек Маржикпаев: До заветной мечты миллионов казахстанцев остался всего один шаг

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев 21 марта 2024 года обратился к национальной сборной Казахстана по футболу перед важной игрой – матчем с Грецией, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 22 марта сборная Казахстана по футболу в рамках полуфинала плей-офф Лиги Наций на выезде встретится с Грецией. Это очень важная игра для двух сборных, так как победившая команда будет ближе на один шаг к выходу в финальную стадию Евро-2024, а тот, кто потерпит поражение, отложит свои шансы на попадание на первенство Старого Света еще на четыре года.

"Предстоит непростой матч на выезде. До заветной мечты миллионов казахстанцев остался всего один шаг. Парни, вы большие молодцы! Независимо от исхода сегодняшней встречи, мы все уверены, что вы выложитесь на все 100%, что вы будете биться на каждом сантиметре поля", – сказал Ермек Маржикпаев, обращаясь к сборной Казахстана по футболу.

Сборные Казахстана и Греции ранее дважды встречались на футбольном поле, в обоих из случаях доминировали наши соперники. В первом матче Греция одержала победу на своем поле со счетом 3:1, а в ответном матче в Алматы гости одержала победу со счетом 1:2.

Матч Греция – Казахстан состоится в Афинах. Встреча начнется в 00:45 по времени Астаны. Ее можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Qazsport.

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Ранее лидер сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов и главный тренер Магомед Адиев дали расклад на матч с Грецией. Подробности здесь.