Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ермек Маржикпаев: До заветной мечты миллионов казахстанцев остался всего один шаг

Ермек Маржикпаев: До заветной мечты миллионов казахстанцев остался всего один шаг, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 16:26 Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев 21 марта 2024 года обратился к национальной сборной Казахстана по футболу перед важной игрой – матчем с Грецией, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

В ночь на 22 марта сборная Казахстана по футболу в рамках полуфинала плей-офф Лиги Наций на выезде встретится с Грецией. Это очень важная игра для двух сборных, так как победившая команда будет ближе на один шаг к выходу в финальную стадию Евро-2024, а тот, кто потерпит поражение, отложит свои шансы на попадание на первенство Старого Света еще на четыре года.

"Предстоит непростой матч на выезде. До заветной мечты миллионов казахстанцев остался всего один шаг. Парни, вы большие молодцы! Независимо от исхода сегодняшней встречи, мы все уверены, что вы выложитесь на все 100%, что вы будете биться на каждом сантиметре поля", – сказал Ермек Маржикпаев, обращаясь к сборной Казахстана по футболу.

Сборные Казахстана и Греции ранее дважды встречались на футбольном поле, в обоих из случаях доминировали наши соперники. В первом матче Греция одержала победу на своем поле со счетом 3:1, а в ответном матче в Алматы гости одержала победу со счетом 1:2.

Матч Греция – Казахстан состоится в Афинах. Встреча начнется в 00:45 по времени Астаны. Ее можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Qazsport.

Ермек Маржикпаев: До заветной мечты миллионов казахстанцев остался всего один шаг, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 16:26

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Ранее лидер сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов и главный тренер Магомед Адиев дали расклад на матч с Грецией. Подробности здесь.

Динара Халдарова
Евро-2024 Министерство туризма и спорта РК Маржикпаев Ермек Афины Греция Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД дали пояснение
МЧС сделало важное предупреждение для жителей Алматы
МЧС сделало важное предупреждение для жителей Алматы
Где находится Карим Масимов
Где находится Карим Масимов
Баян Алагузова показала &quot;сыночка&quot;
Баян Алагузова показала "сыночка"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: