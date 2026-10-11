"Реал" с голом Диоманде и удалением Винисиуса победил "Вильярреал"

Минувшей ночью мадридский футбольный клуб "Реал" на своем поле переиграл "Вильярреал" в рамках матча восьмого тура Ла лиги со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Единственный и победный гол на 62-й минуте встречи забил форвард Ян Диоманде. Этот мяч стал для 19-летнего ивуарийца дебютным за королевский клуб.

Как известно, нынешним летом "сливочные" купили его у немецкого "Лейпцига" за 125 млн евро.

Возвращаясь к матчу "Реала", вскоре после гола Диоманде мадридский коллектив остался в меньшинстве, с поля был удален Винисиус Жуниор, который схватил за волосы полузащитника гостей Натана Салиба.

После просмотра системы VAR бразильцу показали красную карточку.

Таким образом "Реал" набрал 18 очков и поднялся на третье место в Ла лиге.

"Мой первый гол в Ла Лиге посвящаю сестренка, она навсегда в моем сердце. Был хороший матч, рад этой победе. Всегда здорово играть на "Бернабеу". Это самый красивый стадион в мире и величайший клуб. Испытываю особые эмоции, когда играю здесь. Теперь с нетерпением жду возможности сыграть в Лиге чемпионов УЕФА". Ян Диоманде

Уточним, что сестра Диоманде Роксана умерла год назад после того, как на одном из мероприятий неизвестные подсыпали ей вещество и ее не смогли спасти.

Между тем накануне ХК "Барыс" одержал третью победу подряд в КХЛ.