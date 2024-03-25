Билеты на футбольный матч сборных Грузии и Греции были распроданы менее чем за шесть часов

До 55 тыс. билетов на футбольный матч сборных Грузии и Греции, который запланирован на 26 марта были проданы менее чем за шесть часов. Очереди на сайте ожидали почти 338 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

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При всем ажиотаже билеты удалось купить далеко не всем желающим. В Facebook расстроенные фанаты искали перекупщиков. Они предлагали билеты по цене от 100 до 500 лари. Это в 10 раз больше предполагаемой стоимости.

"Для таких продавцов места заготовлены в аду", – прокомментировал скриншот с расценками пользователь Тариели Чичуа.

22 марта, после матча между командами Греции и Казахстана, наши футболисты упустили шанс получить путевку на Евро-2024.