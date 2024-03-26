Казахстанcкие футболисты сыграют со сборной Люксембурга предстоящей ночью

Товарищеский матч Люксембург - Казахстан в ночь с 26 на 27 марта. Матч начнется в 00:45 по Астане, сообщает Zakon.kz.

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Сборные Казахстана и Люксембурга проиграли в битве за путевки на чемпионат Европы-2024 по футболу, проиграв свои полуфинальные матчи плей-офф Лиги наций. Поэтому они проведут товарищеский матч.

Как сообщали ранее казахстанские футболисты со счетом 0:5 в гостях проиграли сборной Греции, а сборная Люксембурга на поле соперника со счетом 0:2 уступила сборной Грузии.

А сборные Греции и Грузии 26 марта в Тбилиси поборются за путевку на Евро-2024. Билеты на футбольный матч сборных Грузии и Греции были распроданы менее чем за шесть часов.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.