Овечкин признан первой звездой недели НХЛ

Эксперты Национальной хоккейной лиги (NHL) объявили лучших игроков минувшей игровой недели, по итогам которой россиянин Александр Овечкин назван первой звездой, сообщает Zakon.kz.

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Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин за этот промежуток времени набрал 8 (7+1) очков в четырех матчах. Нападающий оформил три дубля в поединках с "Виннипегом", "Торонто" и "Калгари", плюс забил еще один гол в ворота "Каролины".





На втором и третьем местах среди звездных игроков стоят Остон Мэттьюс ("Торонто") и Коннор Макдэвид ("Эмонтон") соответственно.

Таким образом, знаменитый россиянин в конце регулярного чемпионата NHL нынешнего сезона выдал впечатляющую серию из забитых шайб, покоряя один за другим разные показатели в своей карьере.

"Вы видите, как мы играем. Думаю, все уверены в себе, все понимают ситуацию, мы боремся весь год, начиная с тренировочного лагеря. Регулярный чемпионат заканчивается через две недели. Мы хотим продолжить играть дальше. Я не знаю, как, но шайба залетает в ворота, удается находить варианты для броска". Александр Овечкин

Вдобавок ко всему, столичный клуб сейчас имеет неплохие шансы пробиться в плей-офф Кубка Стэнли. Сам же Овечкин забил 18 голов в последних 24 матчах перед решающим поединком против "Детройт Ред Уингз" в рамках игр НХЛ.

После матча с "Виннипегом" лидер "Кэпиталз" существенно приблизился к главной цели своей карьеры – рекорду Уэйна Гретцки в 894 шайбы. Теперь их разделяют всего 46 точных бросков.

На данный час "Вашингтон" располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 79 очков.

