Овечкин стал первой звездой прошедшей недели в НХЛ

Знаменитый российский форвард Александр Овечкин объявлен первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге. Нападающий по сумме четырех матчей набрал 5+4 очков, сообщает Zakon.kz.

По оценке экспертов НХЛ, Овечкин занял первое место в рейтинге трех звезд минувшей недели. 39-летний игрок за истекший период накопил 9 (5+4) очков в четырех встречах.

Второй звездой Лиги признан форвард "Каролины Харрикейнз" – Мартин Нечас, у которого 9 (3+6) баллов по сумме трех матчей.

А на третьей строчке разместился лидер "Питтсбург Пингвинз" – Сидни Кросби. В его копилке 7 (4+3) очков в трех играх.

Фото: Instagram/capitals

Благодаря своим последним показателям Овечкин сначала прыгнул на 52 позиции вверх в гонке бомбардиров нового сезона НХЛ.

Затем россиянин отличился забитой шайбой в четвертом подряд поединке и довел свою результативность до 860 голов в истории Лиги.