Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан и Люксембург объявили стартовые составы перед матчем

подготовка к матчу, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 00:17 Фото: Instagram/kff_team
Сборные Казахстана и Люксембурга объявили стартовые составы перед товарищеским матчем, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Казахстан: Шацкий, Асранкулов, Алип, Марочкин, Быстров, Тапалов, Зайнутдинов, Садыбеков, Тагыберген, Оразов, Самородов.

Люксембург: Морис, Бонерт, Мартенс, Жерсон, Янс, Синани, Баррейру Мартинш, Мартинс, Олесен, Боржеш Саншеш, Родригес.

Ранее сборные Казахстана и Люксембурга не смогли пробиться на Евро-2024. Казахстанские футболисты со счетом 0:5 в гостях проиграли сборной Греции, а сборная Люксембурга на поле соперника со счетом 0:2 уступила сборной Грузии.

Читайте также

спорт
Грузия обыграла Грецию в серии пенальти и вышла в групповой этап Евро-2024
Футбол Суд Скандал Китай
В Китае к пожизненному заключению приговорили экс-главу федерации футбола
Кому достанутся три последние путевки на Евро-2024
Кому достанутся три последние путевки на Евро-2024
Елена Беляева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дождь
Сильный дождь, грозу и туман прогнозируют в Казахстане 26 марта
землетрясение
Четыре афтершока произошли близ Алматы за двое суток
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о теракте в &quot;Крокусе&quot;
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Запущенный с Байконура корабль &quot;Союз МС-25&quot; причалил к МКС
Запущенный с Байконура корабль "Союз МС-25" причалил к МКС
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: