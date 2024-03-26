Казахстан и Люксембург объявили стартовые составы перед матчем

Сборные Казахстана и Люксембурга объявили стартовые составы перед товарищеским матчем, сообщает Zakon.kz.

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Казахстан: Шацкий, Асранкулов, Алип, Марочкин, Быстров, Тапалов, Зайнутдинов, Садыбеков, Тагыберген, Оразов, Самородов.



Люксембург: Морис, Бонерт, Мартенс, Жерсон, Янс, Синани, Баррейру Мартинш, Мартинс, Олесен, Боржеш Саншеш, Родригес.

Ранее сборные Казахстана и Люксембурга не смогли пробиться на Евро-2024. Казахстанские футболисты со счетом 0:5 в гостях проиграли сборной Греции, а сборная Люксембурга на поле соперника со счетом 0:2 уступила сборной Грузии.