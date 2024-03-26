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И снова провал: Казахстан проиграл Люксембургу

И снова провал: Казахстан проиграл Люксембургу, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 02:42 Фото: КФФ
Товарищеский матч нашей сборной по футболу с командой Люксембурга на стадионе "Стад-де-Люксембург" окончился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, сообщает Zakon.kz

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21-летний полузащитник "Кайрата" Адилет Садыбеков уже на второй минуте ударом головой в упор после навеса Асхата Тагыбергена открыл счет, и этот гол стал одним из самых быстрых в истории сборной Казахстана.

Однако соперник провел ряд опасных атак. 


Тем не менее, Жерсон Родригес выровнял положение, а прямо перед перерывом дальним ударом отметился Данель Синани. Во второй половине ничего не изменилось, Магомед Адиев делал замены, однако они ничего не дали. И наша Казахстана опять потерпела поражение.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 7 июня в Ереване - товарищеская игра в Армении. 

Ранее сообщалось, что сборные Казахстана и Люксембурга не смогли пробиться на Евро-2024. Казахстанские футболисты со счетом 0:5 в гостях проиграли сборной Греции, а сборная Люксембурга на поле соперника со счетом 0:2 уступила сборной Грузии.

А сегодня Грузия одержала историческую победу над Грецией и вышла в групповой этап Евро-2024.

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