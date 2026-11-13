Отыграться не удалось: сборная Казахстана проиграла Молдове в Кишиневе

Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от команды Молдовы в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА в дивизионе C. Встреча состоялась 13 ноября 2026 года на стадионе "Зимбру" в Кишиневе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, счет на 39-й минуте открыл нападающий сборной Молдовы Петру Попеску. После перерыва казахстанцам удалось отыграться: на 51-й минуте отличился Ислам Чесноков.

Однако на 77-й минуте Попеску вновь отправил мяч в ворота нашей команды, оформив дубль и принеся своей сборной победу.

Уточняется, что в первом круге казахстанцы также уступили молдавской команде с таким же счетом – 1:2.

После пяти туров в группе C3 лидирует Словакия с 10 очками. Молдова набрала семь баллов и занимает второе место, у Фарерских островов четыре очка. Сборная Казахстана с двумя баллами располагается на последней строчке таблицы.

Следующий матч казахстанцы проведут 16 ноября против сборной Словакии. Встреча состоится на домашнем поле нашей команды.

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