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Спорт

Отыграться не удалось: сборная Казахстана проиграла Молдове в Кишиневе

Отыграться не удалось: сборная Казахстана проиграла Молдове в Кишиневе, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 01:38 Фото: Instagram/kff_team
Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от команды Молдовы в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА в дивизионе C. Встреча состоялась 13 ноября 2026 года на стадионе "Зимбру" в Кишиневе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, счет на 39-й минуте открыл нападающий сборной Молдовы Петру Попеску. После перерыва казахстанцам удалось отыграться: на 51-й минуте отличился Ислам Чесноков.

Однако на 77-й минуте Попеску вновь отправил мяч в ворота нашей команды, оформив дубль и принеся своей сборной победу.

Уточняется, что в первом круге казахстанцы также уступили молдавской команде с таким же счетом – 1:2.

После пяти туров в группе C3 лидирует Словакия с 10 очками. Молдова набрала семь баллов и занимает второе место, у Фарерских островов четыре очка. Сборная Казахстана с двумя баллами располагается на последней строчке таблицы.

Следующий матч казахстанцы проведут 16 ноября против сборной Словакии. Встреча состоится на домашнем поле нашей команды.

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн побил рекорд 36-летней давности и принес победу Англии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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