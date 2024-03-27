Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Футболисты сборной Грузии получат орден Чести

Футбол Евро-2024 Орден, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 16:17 Фото: facebook/GeorgiaGFF
26 марта сборная Грузии по футболу сотворила сенсацию. Впервые они сумели завоевать путевку на Чемпионат Европы, за что им вручат орден Чести: награду государственного значения, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Информацию о вручении игрокам сборной Грузии ордена Чести после выхода на Евро-2024 выставил на своей странице в соцсетях премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.


"Это самый счастливый день, счастье объединяет нас. Я, как болельщик, ждал этого дня 30 лет с 1994 года. Наши футболисты подарили величайшее счастье. Они герои, а героев нужно ценить. Это самые достойные люди. Поэтому мы приняли решение, каждый из этих парней будет представлен к ордену Чести". Ираклий Кобахидзе премьер-министр Грузии

Сборная Грузии впервые сыграет на Чемпионате Европы-2024 после того, как накануне обыграла команду Греции в финале плей-офф Лиги наций. Грузины добились успеха на родной арене в Тбилиси, победив гостей в серии послематчевых пенальти. 


После победного мяча грузинской сборной счастливые болельщики, заполнившие стадион до отказа, не сдержали своих эмоций и вырвались на поле, чтобы вместе отпраздновать столь историческое событие. 

Теперь подопечные Вилли Саньола сыграют летом на Евро-2024. Они поборются в финальной части за выход из подгруппы с командами Португалии, Турции и Чехии. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Орден Чести – государственная награда Грузии. Вручается за заслуги в различных областях культуры, спорта и других направлений. В списке ранее награжденных данной наградой есть Вахтанг Кикабидзе (актер), Эльдар Рязанов (режиссер), Зураб Соткилава (певец), Лейла Месхи (теннисистка), Манучар Мачаидзе (футболист) и многие другие.

Читайте также

Футбол Рекорд Бразилия
17-летний вундеркинд установил рекорд сборной Бразилии по футболу
Хоккей Серия Побед
"Вашингтон" Овечкина выиграл шесть из семи последних игр в NHL
Футбол Победа Коста-Рика
Футболисты Аргентины без Месси переиграли Коста-Рику
Куандык Шынасилов
Евро-2024 Грузия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
Одностороннее движение по улице Ескараева в Алматы
Одну из улиц в Алматы сделают односторонней
Фейковый комментарий Токаева рассылают в Казнете
Фейковый комментарий Токаева рассылают в Казнете
Магомед Адиев сделал заявление после очередного поражения наших футболистов
Магомед Адиев сделал заявление после очередного поражения наших футболистов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: