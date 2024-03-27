Футболисты сборной Грузии получат орден Чести

26 марта сборная Грузии по футболу сотворила сенсацию. Впервые они сумели завоевать путевку на Чемпионат Европы, за что им вручат орден Чести: награду государственного значения, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Информацию о вручении игрокам сборной Грузии ордена Чести после выхода на Евро-2024 выставил на своей странице в соцсетях премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.





"Это самый счастливый день, счастье объединяет нас. Я, как болельщик, ждал этого дня 30 лет с 1994 года. Наши футболисты подарили величайшее счастье. Они герои, а героев нужно ценить. Это самые достойные люди. Поэтому мы приняли решение, каждый из этих парней будет представлен к ордену Чести". Ираклий Кобахидзе премьер-министр Грузии

Сборная Грузии впервые сыграет на Чемпионате Европы-2024 после того, как накануне обыграла команду Греции в финале плей-офф Лиги наций. Грузины добились успеха на родной арене в Тбилиси, победив гостей в серии послематчевых пенальти.





После победного мяча грузинской сборной счастливые болельщики, заполнившие стадион до отказа, не сдержали своих эмоций и вырвались на поле, чтобы вместе отпраздновать столь историческое событие.

Теперь подопечные Вилли Саньола сыграют летом на Евро-2024. Они поборются в финальной части за выход из подгруппы с командами Португалии, Турции и Чехии. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Орден Чести – государственная награда Грузии. Вручается за заслуги в различных областях культуры, спорта и других направлений. В списке ранее награжденных данной наградой есть Вахтанг Кикабидзе (актер), Эльдар Рязанов (режиссер), Зураб Соткилава (певец), Лейла Месхи (теннисистка), Манучар Мачаидзе (футболист) и многие другие.