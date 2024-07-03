Президент Грузии встретила своих футболистов и вручила Орден чести
Глава страны наградила футболистов сборной, а также тренерский штаб и представителей Федерации футбола орденом Чести. Вся процедура прошла на сцене, которая находилась на площади Свободы в Тбилиси.
Чемпионат Европы в Германии был дебютным и историческим выступлением для грузинской команды, где они достойно защитили честь своей страны.
Фото: Instagram/salome_zourabichvili
И с первого раза грузинская дружина сумела пробиться в плей-офф Евро-2024, но там проиграла титулованной Испании – 1:4 в 1/8 финала.
Наряду с президентом на главную площадь страны пришла многочисленная толпа болельщиков, которые встретили своих любимцев и получили автографы.
Фото: Instagram/salome_zourabichvili
Орден Чести – это государственная награда Грузии, которая вручается гражданам страны за заслуги в различных областях государственной и общественной деятельности.
О вручении ордена Чести игрокам сборной Грузии было решено еще весной этого года, когда они впервые сенсационно завоевали путевку на чемпионат Европы-2024.
Помимо это футболистам обещаны премиальные деньги за успешный проход группового раунда в Германии.