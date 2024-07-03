Президент Грузии встретила своих футболистов и вручила Орден чести

2 июля в Тбилиси президент Грузии Саломе Зурабашвили в торжественной обстановке приняла игроков сборной Грузии по футболу, которые вернулись с Евро-2024. Она вручила игрокам орден Чести за их достойное выступление на немецком турнире, сообщает Zakon.kz.

Глава страны наградила футболистов сборной, а также тренерский штаб и представителей Федерации футбола орденом Чести. Вся процедура прошла на сцене, которая находилась на площади Свободы в Тбилиси.

Чемпионат Европы в Германии был дебютным и историческим выступлением для грузинской команды, где они достойно защитили честь своей страны.





Фото: Instagram/salome_zourabichvili

И с первого раза грузинская дружина сумела пробиться в плей-офф Евро-2024, но там проиграла титулованной Испании – 1:4 в 1/8 финала.

Наряду с президентом на главную площадь страны пришла многочисленная толпа болельщиков, которые встретили своих любимцев и получили автографы.





Фото: Instagram/salome_zourabichvili

Орден Чести – это государственная награда Грузии, которая вручается гражданам страны за заслуги в различных областях государственной и общественной деятельности.

О вручении ордена Чести игрокам сборной Грузии было решено еще весной этого года, когда они впервые сенсационно завоевали путевку на чемпионат Европы-2024.

Помимо это футболистам обещаны премиальные деньги за успешный проход группового раунда в Германии.