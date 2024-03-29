Экс-футболист "Барсы" Алвес организовал вечеринку после выхода из тюрьмы

Знаменитый бразильский футболист Дани Алвес после освобождения из мест заключения устроил торжество в честь дня рождения своего отца. На эту вечеринку прибыли несколько друзей игрока, которые были прикрыты капюшонами, сообщает Zakon.kz.

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Как передает TyC Sports, бразильский футболист организовал торжественный ужин по случаю дня рождения отца, который продолжался до пяти часов утра. Как известно, в начале этой недели экс-защитник "Барселоны", которого приговорили к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, вышел из тюрьмы под залог в размере 1 млн евро до окончательного приговора суда. При этом бразилец сдал два своих паспорта и обязан каждую неделю отмечаться у правоохранителей.





Фото: Instagram/danialves

Обязательное условие еженедельной явки Алвес уже начал выполнять, отметившись впервые 28 марта в стенах суда Барселоны. Экс-игроку сборной Бразилии запрещено покидать территорию Испании на время рассмотрения его апелляций, а также он не может приближаться и общаться с жертвой в пределах 1 км от ее дома, места работы и других объектов, где она часто бывает.





Фото: Instagram/danialves

Тем временем активистка Тайлер Медрадо потребовала убрать статую Дани Алвеса в его родном городе Жуазейру. Как она утверждает, данная статуя вызывает гнев "всех женщин Жуазейру", и подобные преступления должны быть наказаны. Также она призывает лишить Алвеса статуса национального героя.

Данная статуя, открытая в 2020 году на центральном проспекте Жуазейру, уже подверглась нескольким актам вандализма. В свою очередь власти бразильского города заявили, что будут ждать окончательного приговора суда.

Сам же Дани Алвес 25 марта вышел на свободу благодаря залогу в 1 млн евро после апелляции юристов. По некоторым сведениям, руку помощи подал бывший одноклубник бразильца, голландский футболист Мемфис Депай.